MONTRÉAL — Le ministère du Travail a confirmé, mercredi, qu’il augmenterait le salaire minimum plus que prévu, le 1er mai prochain, vu l’embellie économique. Le salaire minimum passera ainsi de 11,25 $ à 12 $ l’heure.

Lorsqu’il avait augmenté le salaire minimum, le 1er mai dernier, Québec avait indiqué la tendance qu’il voulait suivre à plus long terme. Il voulait ainsi veiller à ce que le salaire horaire minimum atteigne 50 pour cent du salaire horaire moyen. Et comme ce salaire moyen a grimpé plus que prévu, vu la bonne santé de l’économie, le salaire minimum grimpera plus que prévu.

Cette hausse profitera à 352 900 travailleurs, principalement des femmes, a souligné le ministère dans son communiqué.

Mais même à 12 $ en mai prochain, le Québec sera toujours loin derrière l’Ontario et l’Alberta.

Réactions

«Il aurait pu faire mieux» particulièrement dans un contexte de plein emploi, a commenté le président de la FTQ, Daniel Boyer, qui représente plus de 600 000 travailleurs.

C’est d’ailleurs la FTQ qui a lancé le bal de la lutte pour le salaire minimum à 15 $, le 1er mai 2016.

Mais les PME se disent inquiètes. «C’est un peu inattendu. On aurait préféré que le gouvernement suive son plan de match initial», a estimé de son côté Martine Hébert, vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Du côté de la Coalition 5-10-15, la coporte-parole, Virginie Larivière, y a vu une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Elle se dit déçue parce qu’il y a pénurie de main-d’oeuvre et que cela aurait été l’occasion de le hausser davantage, mais tout de même contente que ce soit plus que ce qui était attendu.