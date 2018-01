MONTRÉAL — Les femmes médecins sont depuis cette année plus nombreuses que les hommes médecins, chez les médecins actifs au Québec.

Cette donnée ressort du bilan annuel de la profession médicale réalisé par le Collège des médecins du Québec.

Le 31 décembre 2017, il y avait ainsi 10 179 femmes médecins, soit 50,1 pour cent du total, et 10 134 hommes, soit 49,9 pour cent.

Les femmes représentaient déjà la majorité des étudiants dans les facultés de médecine, soit 63 pour cent; ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’elles deviennent majoritaires chez les médecins actifs, a souligné au cours d’une entrevue le docteur Charles Bernard, président-directeur général du Collège. Leur proportion augmente d’environ 1 pour cent par année.

De façon générale, le Québec compte 261 médecins de plus qu’à pareille date l’an dernier, soit 23 187 médecins inscrits au tableau du Collège.

Certaines régions ont vu le nombre de médecins croître de façon plus marquée, notamment l’Outaouais, qui en a 36 de plus, la Montérégie, qui en a 52 de plus, et Lanaudière, qui en a 40 de plus.