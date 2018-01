DAVOS, Suisse — Les investissements au Canada et les droits des femmes devraient être les thèmes centraux du discours que prononcera mardi Justin Trudeau au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

M. Trudeau, qui est arrivé à Davos lundi soir, participera à ce sommet pour la deuxième fois en tant que premier ministre. Il en profitera pour inviter les plus riches et les plus puissants de la planète à investir au Canada et à protéger les droits des femmes et des travailleurs.

M. Trudeau doit rencontrer plusieurs leaders ainsi que les patrons de géants comme Alibaba, Alphabet et Coca-Cola.

Il participera également à une table ronde économique avec des gens d’affaires mercredi.

Son discours de mardi devrait mettre l’emphase sur les bienfaits de l’égalité des sexes et la progression des femmes sur le marché du travail, deux thèmes qui occuperont une place importante lors du sommet du G7 que le Canada accueillera en juin.

En début de journée mardi M. Trudeau a rencontré le docteur Ulrich Spiesshofer, le pdg de la firme technologique ABB, ainsi que le pdg de Thomson Reuters, James Smith.

«C’est un grand plaisir de voir Jim Smith de Thomson Reuters. Ça a été une conversation, plusieurs conversations il y a deux ans avec lui, (…)qui ont amené Thomson Reuters à déménager à Toronto, à investir au Canada, et on est en train de continuer à travailler avec eux pour agrandir leur investissement, les emplois, et surtout, leur réussite sur une planète mondialisée, et on est en très contents de vous avoir», a dit le premier ministre.