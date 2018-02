QUÉBEC — Les anciens ministres libéraux fédéraux qui gravitent aujourd’hui autour de l’industrie naissante du cannabis «ont à faire un examen de conscience».

C’est ce qu’a déclaré mercredi la ministre du gouvernement Couillard qui pilote le projet de loi sur l’encadrement du cannabis, Lucie Charlebois.

Elle fait ainsi écho au Nouveau Parti démocratique (NPD) qui soupçonne le gouvernement Trudeau de favoriser les amis du régime en faisant la sourde oreille aux demandes des provinces qui réclament le report de la légalisation du cannabis, prévue pour le 1er juillet.

Mais son collègue, le leader du gouvernement et ministre des Affaires canadiennes, Jean-Marc Fournier, est plus indulgent et voit plutôt dans ces soupçons une «chasse aux sorcières».

Rappelons que plusieurs anciens ministres libéraux fédéraux ont des liens avec l’industrie du cannabis qui est vraisemblablement promise à un bel avenir, notamment Pierre Pettigrew, Allan Rock et Martin Cauchon, selon ce qu’a rapporté Le Journal de Québec.

Mardi, le lieutenant québécois du NPD, Alexandre Boulerice, avait déclaré que l’empressement du gouvernement Trudeau était louche. En point de presse à Lévis, il se demandait si Ottawa était insensible aux appels des provinces de retarder la légalisation du cannabis en raison des influences libérales de gens qui sont pressés que ce soit rendu légal, parce qu’il y a énormément de profits à faire.