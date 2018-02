QUÉBEC — Le plus récent sondage de la maison Ipsos démontre que la Coalition avenir Québec (CAQ) gagne de plus en plus la faveur de l’électorat québécois.

Depuis la mi-octobre, les intentions de vote pour la CAQ ont progressé de 28 à 34 pour cent. Le Parti libéral (PLQ) au pouvoir a perdu deux points, de 32 à 30%.

Le sondage mené pour La Presse entre le 2 et le 4 février accorde 23%de la faveur au Parti québécois (PQ) alors que depuis octobre, Ipsos a mesuré que les appuis à Québec solidaire (QS) ont reculé de 12 à 8%.

Sébastien Dallaire, vice-président d’Ipsos, affirme qu’avec de tels résultats, la Coalition avenir Québec est en position pour former un gouvernement majoritaire.

Il y a deux semaines, un sondage Léger accordait 39% des intentions de vote à la CAQ, 28% au Parti libéral et 20% au Parti québécois.

Sébastien Dallaire perçoit chez l’électorat une volonté claire de changement et à son avis, c’est la CAQ qui en profite.

Le sondage a été mené par téléphone et sur le web auprès d’un total de 1297 répondants. La marge d’erreur est de 4,4%, 19 fois sur 20, pour les entrevues téléphoniques, et de 4% pour la portion en ligne.