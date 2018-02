Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n’exclut pas d’avoir recours à la loi pour obliger les optométristes à offrir des services couverts par la Régie de l’Assurance-maladie du Québec (RAMQ).

«C’est une disposition de la loi qui est très intéressante quand on se retrouve dans une situation de prise d’otage du public. Cet article de la loi, je le regarde intensément», a indiqué lundi M. Barrette au cours d’un point de presse.

Le ministre a exhorté les optométristes à revenir à la table de négociation. «On n’est pas là pour mettre en péril le côté affaire des optométristes, mais en même temps, on est pas le père Noël. On veut avoir une entente raisonnable», a-t-il ajouté.

Après l’échec des négociations entre le gouvernement et les optométristes, ces derniers ont annoncé mercredi dernier qu’ils se retiraient de la RAMQ, pour ne plus travailler «à perte». Les optométristes déplorent que les versements du gouvernement n’aient pas suivi la hausse de leurs coûts d’exploitation. La RAMQ paie 42$ en moyenne pour un examen, ce qui coûte 95$ au privé, a illustré l’Association des optométristes (AOQ).

Les enfants de moins de 18 ans et les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir accès gratuitement aux examens optométriques, via le régime public d’assurance-maladie, tout comme les prestataires d’aide sociale.