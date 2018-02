MONCTON, N.-B. — L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées tient des audiences mardi et mercredi dans un hôtel de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

La Commissaire Michèle Audette entendra environ 20 membres des familles et des survivantes lors des audiences publiques et privées, les cercles de partage et les groupes d’expression artistique.

Des personnes responsables à consigner les témoignages seront également disponibles pour permettre aux personnes désirant témoigner sur place de le faire, entre 10h00 et 17h00.

L’Enquête nationale tiendra ensuite des audiences à Rankin Inlet, au Nunavut, du 20 au 22 février.