OTTAWA — Le Canada ajoute un financement de 12 millions $ aux efforts de reconstruction en Irak, a annoncé mardi la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Mme Freeland a affirmé que cette somme contribuera à la reconstruction d’infrastructures cruciales telles que des routes, des ponts, des centrales, des hôpitaux et des édifices gouvernementaux dans des régions libérées du contrôle de Daech (le groupe armé État islamique).

Le financement additionnel doit aussi aider les forces de l’ordre et promouvoir la participation des femmes dans les efforts de reconstruction et de réconciliation.

Le Canada travaille dans le cadre du mécanisme de financement pour la stabilisation du Programme des Nations unies pour le développement, ainsi qu’avec le Groupe consultatif sur les mines, qui aident les personnes déplacées à regagner leur domicile et contribuent à l’élimination des munitions et des explosifs improvisés non explosés.

Mme Freeland a soutenu que le plus récent ajout de financement faisait partie de l’effort international pour améliorer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.

Le Canada a prévu 2 milliards $ sur trois ans pour la sécurité, la stabilisation et l’aide humanitaire et au développement en réaction aux crises en Irak et en Syrie et à leurs impacts sur la Jordanie et le Liban, des pays voisins.

«L’annonce d’aujourd’hui permettra de remettre en état les services essentiels dans les régions libérées de Daech et encouragera concrètement le renforcement du pouvoir des femmes en Irak, et ce, en favorisant la participation de ces dernières aux efforts de réconciliation ainsi qu’à l’activité économique de leur collectivité», a déclaré la ministre par communiqué.