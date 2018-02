Pas moins de 5312 élèves qui ont obtenu une note de 58 ou 59% à un examen du ministère en juin dernier ont obtenu la note de passage de 60%. C’est environ 500 notes modifiées de plus que l’an dernier, bien que le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, ait lui-même émis une directive pour mettre fin à cette pratique de majoration des notes.

C’est en répondant à une demande d’accès à l’information faite par la Coalition Avenir Québec (CAQ) que le ministère de l’Éducation a dévoilé ces chiffres.

«Ça démontre une incohérence du ministre Proulx, qui a envoyé une directive aux commissions scolaires au printemps dernier d’arrêter de tripoter les notes, alors qu’il maintient la directive dans son ministère de gonfler artificiellement les notes», a soutenu le porte-parole de la CAQ en matière d’éducation, Jean-François Roberge. Il croit que l’augmentation par rapport à l’an dernier montre que la pratique est «bien implantée au ministère».

«On s’acharne sur les élèves qui ont des difficultés», a rétorqué M. Proulx à propos de la sortie de la CAQ.

L’examen pour lequel la pratique a été la plus répandue est celui de Science et technologie, où 1143 élèves, 999 du réseau francophone et 144 du réseau anglophone, ont vu leur note être modifiée en juin 2017. Toutefois, c’est plus de 500 élèves de moins qu’en 2016, où 1705 notes avait été majorées. La réussite dans cette matière de 4e secondaire est impérative pour obtenir son diplôme d’études secondaires (DES).

En français de 5e secondaire, 1090 notes ont été augmentées pour permettre d’atteindre le seuil de passage, qui est de 60%, soit une augmentation d’environ 100 modifications par rapport à 2016.

C’est à l’examen de mathématiques: science naturelle que la plus forte hausse d’altérations est remarquée. Pas moins de 997 élèves des réseaux francophone et anglophone ont pu obtenir la note de passage alors qu’il leur manquait un ou deux points en 2017. En 2016, seuls 296 élèves avaient bénéficier de cette pratique.

«Le ministre connaît cette pratique et il essaie de se monter un bilan positif. En gonflant artificiellement les notes, il gonfle artificiellement les taux de diplomation», a affirmé M. Roberge.

Le gouvernement a d’ailleurs publié jeudi les plus récentes données du taux de diplomation au secondaire. Pour le DES, celui-ci se fixe à 74% en 2015-2016, en hausse par rapport aux sept dernières années. Il était de 68,8% en 2008-2009 et de 72,7% en 2014-2015. À noter que ce taux est calculé en incluant tous les élèves qui ont obtenu leur diplôme dans les sept années qui ont suivi leur entrée au secondaire.

Il est difficile de dire quel a été l’impact exact des corrections de notes sur le taux de diplomation. En français de 5e secondaire, par exemple, 1,8% des élèves qui se sont soumis à l’examen ont bénéficié d’une majoration. Toutefois, il est possible d’obtenir son diplôme avec une note de 60% au cumulatif de l’année et les élèves peuvent suivre des cours d’été et se soumettre à une reprise d’examen.