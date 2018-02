OSHAWA, Ont. — General Motors aurait décidé de prolonger le ralentissement de la cadence de production de deux de ses modèles de véhicules à son usine d’Oshawa, dans le sud de l’Ontario.

Le mois dernier, GM a cessé la production des modèles Cadillac XTS et Chevrolet Impala pendant trois semaines. Il a ensuite été décidé que pour le reste du trimestre, un seul quart de travail d’assemblage serait maintenu plutôt que deux.

Or, le Globe and Mail, qui cite une note interne que le syndicat Unifor a transmis aux travailleurs de l’usine, rapporte que l’assemblage à un seul quart de travail se poursuivra jusqu’au 28 mai.

Une responsable des communications de la compagnie, Jennifer Wright, a signalé à La Presse canadienne dans un courriel que le constructeur prévoyait le maintien du nombre actuel d’employés.

La production des camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra a débuté à cette usine plus tôt en février et GM prévoit une augmentation de la cadence au cours des prochains mois pour ces deux modèles.

Les ventes de grosses berlines telles le Cadillac XTS et le Chevrolet Impala sont en recul constant depuis plusieurs mois en Amérique du Nord, en particulier dans l’important marché des États-Unis.

La plupart des véhicules assemblés à Oshawa sont destinés à l’exportation aux États-Unis.