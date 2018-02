NEW DELHI — Les premiers ministres de l’Inde et du Canada s’entendent pour faire la lutte à l’extrémisme et à ceux qui utilisent la religion pour diviser les peuples.

C’est ce qui a été révélé vendredi après que le premier ministre Narendra Modi ait chaleureusement accueilli son homologue Justin Trudeau au palais présidentiel, à New Delhi, pour des entretiens bilatéraux.

Ces entretiens ont eu lieu à la fin du voyage d’une semaine en Inde du premier ministre Trudeau, de son épouse et de leurs enfants.

Le premier ministre Modi n’a pas accueilli son vis-à-vis à son arrivée en Inde, samedi dernier. Ce n’est que cinq jours plus tard, jeudi, qu’il lui a publiquement souhaité la bienvenue sur son compte Twitter.

La semaine de M. Trudeau en Inde a été difficile. Peu de nouvelles économiques ont été annoncées et dans plusieurs médias, on s’est moqué de ses tenues vestimentaires.

De plus, le premier ministre a consacré beaucoup d’énergie à tenter de convaincre les autorités indiennes que son gouvernement n’encourageait pas le mouvement séparatiste sikh. Il a rencontré mercredi l’un des politiciens indiens qui croient le contraire, Amarinder Singh, ministre en chef de l’État du Pendjab.

Mais le lendemain, il a été révélé que Jaspal Atwal, un Canadien de religion sikhe qui avait tenté d’assassiner le ministre Malkiat Singh Sidhu en 1986, avait été invité à des réceptions données par le premier ministre canadien à Mumbai et à New Delhi. On l’a même vu sur une photographie aux côtés de l’épouse de M. Trudeau.