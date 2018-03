PARIS — De plus en plus de personnes veulent se présenter pour le Parti libéral, a assuré Philippe Couillard, mercredi, après le retrait d’un de ses candidats dans la Montérégie.

Le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, a fait savoir qu’il se désistait après avoir pourtant officialisé sa candidature il y a quelques mois dans Iberville. Il a dit qu’il visait plutôt la présidence de la commission scolaire, même si selon lui, il aurait gagné la circonscription aux élections d’octobre peu importe les sondages, qui sont actuellement défavorables au Parti libéral.

À Paris où il est en mission pour la semaine, le chef libéral a balayé du revers de la main les rumeurs voulant que les candidats fuient son parti en raison des mauvais augures.

M. Couillard a d’abord indiqué que son candidat dans Iberville s’était retiré pour des raisons personnelles.

Puis, il a assuré qu’au contraire, il y a de plus en plus de personnes, et ce sont de très bons signes, selon lui, des gens de grande qualité qui lèvent la main pour être candidats pour le PLQ et il en est fort aise, a-t-il assuré.

La circonscription d’Iberville est représentée depuis 2014 par la députée Claire Samson, de la Coalition avenir Québec (CAQ).