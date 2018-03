OTTAWA — Le directeur parlementaire du budget demande aux libéraux de Justin Trudeau de détailler comment ils prévoient verser des milliards en infrastructures pour éviter davantage de délais dans la mise en oeuvre de ces dépenses.

Le directeur parlementaire du budget Jean-Denis Fréchette souligne que les libéraux n’ont pas encore de plan indiquant la façon dont le gouvernement fédéral dépensera 186,7 milliards $ en infrastructures au cours des 12 prochaines années.

Des responsables du gouvernement ont promis de fournir davantage d’information que ce qui se trouvait dans le budget déposé le mois dernier, dans lequel le plan d’infrastructure a été mis à jour, mais de manière incomplète, selon M. Fréchette. Celui-ci note en effet que le budget «ne fait état que d’un montant de 21,2 milliards $ sur le montant total de 91,1 milliards $» de dépenses existantes.

Dans son rapport, le bureau de M. Fréchette affirme que les libéraux ne dépenseront pas le quart, environ, des dépenses d’infrastructures prévues entre 2016 et 2019, qui seront repoussées à des années ultérieures.

Les dépenses en infrastructures sont régulièrement sujettes à des délais, puisque les sommes ne sont pas versées pour les projets tant que les Villes et les provinces ne soumettent pas leurs reçus, ce qui crée un décalage entre le moment où les travaux sont effectués et celui où l’argent fédéral est dépensé.

M. Fréchette estime que les parlementaires «voudront peut-être demander des renseignements supplémentaires aux ministères responsables de la mise en œuvre des projets d’infrastructure sur la manière dont ils comptent éviter tout retard à l’avenir», particulièrement au moment où les libéraux signent des ententes avec les provinces et territoires pour des dépenses de 33 milliards $ en infrastructures.

Le ministre de l’Infrastructure Amarjeet Sohi a signé une entente de 11,8 milliards $ avec l’Ontario, mercredi, et doit dévoiler un accord avec le Nouveau-Brunswick plus tard, jeudi, dans l’objectif de conclure des ententes avec tous les territoires et provinces d’ici la fin du mois.