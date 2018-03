Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

CANNABIS

Santé Canada dévoile lundi les résultats de la consultation publique sur la réglementation du cannabis. La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, et le secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Bill Blair, tiendront un point de presse à ce sujet.

Vote des expatriés

La Cour suprême se penche mercredi le droit de vote des expatriés de longue date, une question qui avait retenu l’attention durant les dernières élections fédérales au terme desquelles Justin Trudeau et les libéraux ont pris le pouvoir.

Valeurs mobilières

Le plus haut tribunal du pays entend aussi jeudi l’appel du gouvernement fédéral qui souhaite faire infirmer une décision de la Cour d’appel du Québec. En mai 2017, celle-ci avait statué que le projet fédéral de créer une commission nationale des valeurs mobilières était inconstitutionnel à moins qu’on en retire quatre articles.

Normes du travail

Le gouvernement libéral doit déposer cette semaine un projet de loi sur les normes de travail, selon le quotidien La Presse. Québec entend faciliter la conciliation travail-famille-études et d’améliorer la qualité de vie des salariés. On pourrait y retrouver entre autres des propositions d’horaires plus flexibles, ainsi que de plus longs congés pour les parents. La dernière révision de cette loi remonte à 2002.

Legault au CRIM

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, prononce lundi un discours devant le Conseil des relations internationales de Montréal. Le thème de son discours portera sur «prendre notre place dans le monde».

Résultats financiers

Plusieurs sociétés cotées en Bourse feront le point sur leurs résultats financiers au cours de la semaine. C’est notamment le cas d’Alimentation Couche-Tard, qui dévoilera mardi ses résultats du troisième trimestre mardi. Le lendemain, le constructeur de véhicules récréatifs BRP fera le bilan de l’ensemble de son exercice ainsi que celui du quatrième trimestre.

Peine pour Roberge

Mélina Roberge, qui a plaidé coupable aux accusations liées à l’importation de cocaïne en Australie, comparaît vendredi pour connaître sa peine. Aussi impliquée dans cette affaire, Isabelle Lagacé avait écopé d’une peine de sept ans et demi de prison en novembre dernier.

Idem pour Gilles

Karim Jean Gilles, reconnu coupable de négligence criminelle pour les blessures subies par une fillette de sept ans mordue par un chien de type pitbull dans un parc de Brossard, reçoit vendredi le prononcé de sa peine.