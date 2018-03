OTTAWA — Le NPD demande au gouvernement Trudeau de militer, au prochain sommet du G7, pour l’élaboration d’un cadre international afin de contrôler davantage les activités de médias sociaux comme Facebook, qui colligent des tonnes de renseignements personnels de leurs usagers.

L’analyste canadien Christopher Wylie soutient depuis quelques jours que la firme britannique Cambridge Analytica a obtenu de façon inappropriée les données privées d’utilisateurs de Facebook afin de les utiliser notamment pour soutenir la campagne présidentielle de Donald Trump. Le New York Times et The Observer à Londres soutiennent que l’équipe Trump avait demandé à Cambridge Analytica de récolter des renseignements personnels des profils Facebook de plus de 50 millions d’utilisateurs.

Le député néo-démocrate Charlie Angus croit que si des géants comme Facebook peuvent altérer des résultats électoraux, ils doivent rendre des comptes sur leurs activités.

M. Angus estime que Facebook a la responsabilité juridique internationale de protéger les renseignements personnels de ses abonnés contre toute utilisation malfaisante. Le député soutient que Facebook se comporte de façon cavalière à ce chapitre.

Lundi, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a indiqué que son bureau entrera en contact avec Facebook afin de savoir si des renseignements personnels de Canadiens ont pu être compromis. M. Therrien a aussi offert l’aide de son bureau à l’enquête déjà amorcée dans cette affaire par son homologue au Royaume-Uni. Le Parlement européen a aussi annoncé lundi qu’il mènera une enquête.

L’action de Facebook a plongé de 6,77%, lundi, à la Bourse de New York. Cambridge Analytica a «nié catégoriquement» les allégations selon lesquelles elle aurait obtenu des données sur Facebook de façon inappropriée.