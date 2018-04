MONTRÉAL — L’intensification des négociations visant à conclure une entente de principe pour le renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) pourrait profiter aux défenseurs de la gestion de l’offre, estiment les Producteurs de lait du Québec.

Sans aller jusqu’à dire qu’il était optimiste, leur président, Bruno Letendre, a affirmé mercredi, en marge de l’assemblée annuelle qui se déroule à Québec, que son niveau de confiance était un peu plus élevé.

À son avis, si les Américains souhaitent vraiment une entente avant l’échéance du mois prochain, ils pourraient être enclins à faire plus de concessions et laisser tomber certaines demandes, comme l’abolition du système canadien régissant les productions de lait, d’oeufs et de volaille.

M. Letendre y est allé de cette remarque au cours d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne en marge de son allocution devant les producteurs laitiers.

C’est en octobre dernier que les États-Unis ont réclamé la fin définitive du système de la gestion de l’offre d’ici les dix prochaines années, une idée qui, selon le gouvernement Trudeau, est vouée à l’échec.

Le président des producteurs laitiers a estimé que ce dossier a moins fait les manchettes dernièrement parce qu’Ottawa a maintenu la ligne dure en refusant d’aborder une éventuelle disparition de ce système.

Certains Américains sont pressés d’en finir avec ces négociations, notamment les agriculteurs, avant les élections de juillet au Mexique et les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre.

Déjà aux prises avec une mauvaise saison et des marchés à la baisse pour les céréales, les fermiers — qui ont beaucoup voté pour Donald Trump — craignent d’éventuelles représailles de partenaires des États-Unis, notamment la Chine, qui pourraient être frappés par des tarifs douaniers sur l’acier, l’aluminium et d’autres exportations.