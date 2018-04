QUÉBEC — «Je vais juste me tirer dans la tête», a répété maintes fois Alexandre Bissonnette dans sa conversation avec le répartiteur du 911, sanglotant lors de son appel et demandant plusieurs fois s’il y a eu des blessés à la mosquée.

La Couronne a déposé en preuve le long appel téléphonique qu’il a fait, vers 20h10, peu de temps après avoir ouvert le feu à la mosquée de Québec.

Une conversation qui a duré 50 minutes et 38 secondes, débutant alors qu’il roulait toujours en direction de l’Île d’Orléans et qui s’est poursuivie lorsqu’il a immobilisé sa voiture sur l’accotement de l’autoroute, là où il a été ensuite arrêté.

Le jeune homme de 28 ans semble calme par moments, et complètement confus et angoissé à d’autres. Il a parfois des échanges cordiaux avec l’homme à l’autre bout du fil, discutant même du métier de répartiteur, mais il se met à paniquer fréquemment, veut se rendre aux policiers et sortir du véhicule, devenant de plus en plus impatient alors que l’appel se prolonge.

Il a toutefois commencé son appel de façon claire et concise:

– «C’est moi qui était à la mosquée tantôt».

– «C’est vous le tireur?», lui demande le répartiteur.

– «J’aimerais ça me rendre justement», rétorque alors Bissonnette.

– «Je pense que je vais juste me tirer dans la tête. Ça va finir là».

– «Y’a personne qui a été blessé au moins?», demande-t-il au répartiteur à plusieurs reprises au cours des 50 minutes.

Il lui demande de rassurer les policiers qui s’apprêtent à intervenir, lui disant qu’il n’a jamais fait de mal à personne.

Cet appel a été déposé en preuve jeudi par la Couronne, dans le cadre des audiences sur la détermination de la peine qui sera imposée à Alexandre Bissonnette.

La Couronne offre ainsi une série d’éléments au soutien de la peine qu’elle va réclamer pour le jeune homme qui a plaidé coupable fin mars à six accusations de meurtre au premier degré et à six chefs de tentative de meurtre.

Arrêt de travail

Plus tôt en journée, la Couronne avait aussi déposé en preuve un billet de médecin: en raison de troubles anxieux, le jeune homme avait été mis en arrêt complet de travail du 5 janvier au 27 janvier 2017.

La tuerie a eu lieu deux jours plus tard, la veille du jour où il devait rentrer au travail.

Les observations sur la peine doivent durer trois semaines au palais de justice de Québec.