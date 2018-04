OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé en France, après sa brève escale sur la Colline du Parlement pour discuter du projet d’oléoduc Trans Mountain avec les premiers ministres de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Initialement, le premier ministre fédéral devait se rendre directement de Lima, au Pérou, où il a participé au Sommet des Amériques, à Paris. Il a toutefois décidé d’arrêter à Ottawa afin de rencontrer ses homologues dont les vues diffèrent grandement sur Trans Mountain.

M. Trudeau pourra maintenant tourner son attention vers ce qui sera son premier voyage officiel en France. Il rencontrera lundi notamment le président Emmanuel Macron et prononcera mardi un discours devant l’Assemblée nationale française.

Ce séjour survient quelques jours à peine après que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis eurent lancé une attaque aérienne contre la Syrie qu’ils accusent d’avoir utilisé des armes chimiques lors d’une attaque plus tôt ce mois-ci.

Le premier ministre canadien a déjà exprimé son appui à l’attaque conjointe de ses alliés. Il aura l’occasion de parler de la Syrie et de la Russie, le principal allié du président syrien Bachar el-Assad, avec le président Macron, lundi.

MM. Macron et Trudeau devraient aussi discuter de la situation au Mali, où la France mène depuis plusieurs années une opération antiterroriste et où le Canada se prépare à déployer six hélicoptères militaires dans le cadre d’une mission onusienne de maintien de la paix.

Mardi, M. Trudeau deviendra le premier premier ministre fédéral à parler aux députés français. Le plus récent dirigeant étranger à avoir pu profiter de ce rare honneur est le roi Felipe VI d’Espagne en juin 2015. On s’attend à ce que le premier ministre soulève la montée du nationalisme, du populisme et de la xénophobie.

M. Trudeau compte aussi souligner les mérites potentiels de la nouvelle entente de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne qui entrera en vigueur en septembre.

Il rencontrera également la secrétaire générale de la Francophonie Michaëlle Jean, et le grand patron du géant européen de l’aérospatiale Airbus, Tom Enders.

Le premier ministre se rendra ensuite à Londres où il participera à une réunion des chefs du Commonwealth.