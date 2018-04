Aymen Derbali a hésité avant de se rendre prier à la mosquée le 29 janvier 2017, parce qu’il était en retard. Mais il y est quand même allé, une décision qui s’avéra lourde de conséquences, car il s’est retrouvé le premier dans la ligne de tir d’Alexandre Bissonnette.

L’homme est devenu tétraplégique après avoir été atteint par sept balles du tireur.

M. Derbali est la première victime à témoigner lors des audiences sur les observations sur la peine à être imposée à Alexandre Bissonnette. De son fauteuil roulant, il raconte au juge François Huot de la Cour supérieure ce qu’il a vécu.

Bissonnette a été déclaré coupable fin mars de six meurtres au premier degré et de six tentatives de meurtre. Il a plaidé coupable.

Aymen Derbali a passé six mois à l’hôpital, dont deux aux soins intensifs.

C’est dans son lit d’hôpital qu’il a appris la mort de six membres de sa communauté.

Le père de trois enfants a expliqué qu’il était occupé à configurer une télévision pour son fils lorsqu’il a réalisé qu’il allait être en retard pour la prière de 19 h 30.

Quelques instants d’hésitation, puis la décision a été prise: il s’y rend.

Il venait à peine d’entrer dans la salle de prière quand il a entendu des coups de feu. Il s’est retourné.

«J’étais la personne la plus proche».

Il raconte avoir reçu une première balle dans la jambe et être tombé par terre.

Il dit avoir tenté de ramper pour arrêter le tireur, mais que celui-ci s’est «acharné sur lui».

Au total sept balles, dont une qui s’est logée dans sa colonne vertébrale. Elle devra y rester, dit-il, car il est trop dangereux de l’enlever. Mais il ne pourra plus marcher.

Malgré tout ce qu’il a vécu, il ne quittera pas Québec, une ville qu’il aime et où il veut élever ses enfants, a dit l’homme.