LONDRES — Le premier ministre Justin Trudeau profitera de sa participation à un sommet des leaders du Commonwealth, jeudi à Londres, pour défendre les droits LGBTQ et réclamer une réduction de l’utilisation du plastique.

Il se heurtera toutefois à certains leaders africains qui résistent avec entêtement au Canada, au Royaume-Uni et aux autres qui défendent l’égalité des sexes.

Certains remettent en question la pertinence et l’utilité du Commonwealth puisque plusieurs de ses membres, surtout en Afrique et en Asie, ont des fiches peu reluisantes en matière de démocratie et de droits de la personne.

M. Trudeau devrait aussi appuyer la première ministre britannique Theresa May quand elle demandera aux autres membres du Commonwealth de réduire leur utilisation du plastique. Mme May s’apprête à dévoiler un projet sans précédent qui interdira les produits de plastique à utilisation unique (comme les pailles et les verres) au Royaume-Uni afin d’aider à nettoyer les océans du monde.

On ne sait pas jusqu’où M. Trudeau est prêt à aller pour suivre l’exemple de Mme May.