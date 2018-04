QUÉBEC — Aux audiences sur la détermination de la peine d’Alexandre Bissonnette, la Couronne devrait compléter la présentation de sa preuve ce jeudi, en faisant témoigner d’autres survivants et des proches des victimes.

Ceux-ci défileront devant le juge François Huot de la Cour supérieure pour une troisième journée, afin d’expliquer comment la tuerie de la grande mosquée de Québec a changé leur vie, et toutes les tristes conséquences qu’elle a eue sur eux.

Jusqu’à maintenant, deux veuves ont témoigné ainsi que deux enfants d’un homme tué ce soir-là. Plusieurs hommes présents à la mosquée ont raconté ce qu’ils ont vu, et les blessures subies.

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette a fait irruption dans la mosquée et tué six hommes, en plus de faire plusieurs blessés. Il a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation déposés contre lui.

Les audiences qui se déroulent actuellement visent à déterminer la peine qui sera imposée au jeune homme de 28 ans.

Comme il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, il est automatiquement condamné à la prison à vie. Les représentations devant le juge Huot ont pour but de déterminer combien de temps il passera derrière les barreaux avant d’être admissible à la libération conditionnelle. Il pourrait être condamné à 150 ans.