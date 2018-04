MONTRÉAL — Même si le modèle d’affaires de Pangea peut être «intéressant» pour certains agriculteurs, le gouvernement Couillard se dit préoccupé par la place prépondérante qu’occupent les fonds d’investissement dans cette société.

En dévoilant le rapport «Analyse du modèle d’affaires de Pangea», jeudi, le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, a souligné qu’il était nécessaire de poursuivre l’étude de manière approfondie.

Mise sur pied en 2012 par les hommes d’affaires Serge Fortin et Charles Sirois, Pangea achète des terres agricoles et s’associe à des producteurs pour les développer. Elle compte entres autres la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Fonds de solidarité FTQ et la Banque Nationale parmi ses commanditaires.

Son modèle d’affaires a déjà fait l’objet de critiques de la part de l’Union des producteurs agricoles (UPA), qui reproche notamment à la société d’investissement de faire grimper le prix des terres agricoles dans la province.

Selon le syndicat agricole, cela freine l’accès aux terres pour la relève.

Dans les conclusions de son rapport de 27 pages, Québec fait valoir qu’une étude plus approfondie serait nécessaire afin de déterminer si Pangea a réellement un effet à la hausse sur la valeur des terres agricoles.

En cinq ans, Pangea est devenue le deuxième propriétaire agricole en ce qui a trait à la superficie des terres et tout laisse croire que la société convoite la première place dans un avenir rapproché.

Bien que le modèle ne convienne pas à tous les agriculteurs, Québec estime qu’il présente certains avantages dans des régions où la valeur des terres est relativement faible et pour des «cultures particulières» qui permettent de générer des économies d’échelle.

Si le rapport note une hausse de la valeur des terres, le document ne peut déterminer avec précision l’effet de l’arrivée de Pangea sur le marché.

Actuellement, l’entreprise possède près de 6000 hectares de terres réparties dans six régions — Saguenay—Lac-Saint-Jean, Lanaudière, l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches.

Des partenariats ont été créés avec huit entreprises.