MONTRÉAL — Québec solidaire mise sur une candidate peu connue du public pour conserver la circonscription de Mercier, à Montréal, laissée vacante par le départ du député Amir Khadir.

Ruba Ghazal, une militante de longue date de la formation politique de gauche, annoncera lundi matin qu’elle briguera l’investiture dans Mercier.

Bien qu’elle soit toujours restée loin des projecteurs, Mme Ghazal, âgée de 40 ans, est liée à Québec solidaire depuis la fondation du parti politique. Cette défenseure de la laïcité ouverte avait participé aux négociations ayant mené à la création de la formation politique au milieu des années 2000 et avait témoigné aux côtés de Françoise David à la Commission Bouchard-Taylor en 2007.

Née à Beyrouth, au Liban, au sein d’une famille palestinienne réfugiée, Ruba Ghazal est arrivée au Québec à l’âge de 10 ans. Après avoir décroché un baccalauréat en comptabilité de HEC Montréal et une maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke, elle a fait son chemin dans le milieu manufacturier.

Elle a notamment travaillé chez Bombardier et Church & Dwight en gestion environnementale et en santé et sécurité. Ruba Ghazal est aujourd’hui Directrice santé, sécurité et environnement chez O-I, un fabricant de contenant en verre.

Amir Khadir avait raflé la circonscription de Mercier aux péquistes en 2008, ce qui lui avait permis de devenir le premier député solidaire à l’Assemblée nationale. Amir Khadir s’était ensuite fait réélire en 2012 et 2014.