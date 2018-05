QUÉBEC — Le gouvernement fédéral investira 15,5 millions $ pour améliorer les infrastructures du port de Québec.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, en a fait l’annonce à Québec, samedi. Il était accompagné du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, qui est député de Québec.

L’enveloppe financière sera consacrée à trois projets dans le port.

D’abord, les infrastructures du secteur de l’Anse au Foulon seront rénovées, elles qui sont en place depuis près de 100 ans. Le gouvernement prévoit faire une mise à niveau des installations routières et ferroviaires ainsi que du réseau électrique et du système d’aqueduc.

D’autres travaux auront lieu sur le pont-levis situé dans l’estuaire du port. La structure du pont sera restaurée afin qu’il soit exploitable pendant un minimum de 30 ans.

Finalement, les quais dans les secteurs de l’Anse au Foulon et de Beauport seront aussi rénovés. Selon le gouvernement, ces travaux contribueront à créer 300 emplois à temps plein.

«Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces», a déclaré le ministre Garneau dans un communiqué.