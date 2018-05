REGINA — Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, appelle Justin Trudeau à hausser le ton à l’égard du gouvernement de la Colombie-Britannique relativement à son opposition au projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain.

M. Moe a soutenu mardi que le gouvernement libéral de Justin Trudeau devrait retenir l’argent pour des projets d’infrastructure en Colombie-Britannique.

Le premier ministre de la Saskatchewan a fait valoir qu’il s’était passé un mois depuis la rencontre de M. Trudeau à Ottawa avec le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, et la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, sans que le gouvernement fédéral ne présente de pièce législative pour aider à faire progresser le projet d’expansion de l’oléoduc.

M. Moe a tenu ces propos sur sa page Facebook, mardi, et en a remis par la suite à l’Assemblée législative de Regina.

Le projet Trans Mountain de 7,4 milliards $ triplerait la capacité de transport de pétrole lourd par ce pipeline de l’Alberta jusqu’à Burnaby, en Colombie-Britannique. Kinder Morgan, l’entreprise responsable du projet d’oléoduc, a prévenu qu’elle pourrait abandonner le projet d’ici le 31 mai si certains obstacles demeurent.

M. Moe a dit croire que le temps presse et qu’Ottawa doit agir.

«Le premier ministre (Trudeau) a passé les deux dernières semaines à annoncer près de 200 millions $ en financement à Toyota, Rio Tinto, et Alcoa au Québec et en Ontario, tandis qu’il s’est contenté de paroles durant la dernière année et demie pour Trans Mountain, projet sur lequel dépendent des dizaines de milliers d’emplois du secteur énergétique dans l’Ouest canadien», a-t-il écrit sur Facebook.

«Le premier ministre (Trudeau) peut agir dès maintenant et utiliser les outils disponibles à son gouvernement, comme retenir le financement en infrastructure pour la Colombie-Britannique afin que le pipeline soit construit», a-t-il ajouté.

Prenant la parole à Calgary, M. Trudeau a affirmé que son gouvernement examinait les avenues législatives, financières et judiciaires pour faire progresser le projet Trans Mountain déjà approuvé par le fédéral.

M. Trudeau a toutefois ajouté qu’il ne négocierait pas en public.

Entreprise dans cette dépêche: TSX:KML