OTTAWA — La disparité de revenu entre les femmes et les hommes a diminué de moitié de 1976 à 2015, selon Statistique Canada, mais cet écart s’est surtout réduit au cours des 20 premières années, pour se stabiliser par la suite depuis 20 ans.

En dollars constants de 2015, la différence entre le revenu personnel moyen des femmes et celui des hommes est passée de 32 300$ en 1976 à 16 100$ en 2015, révèle Statistique Canada dans une nouvelle étude sur «Le bien-être économique des femmes au Canada».

Or, cette disparité entre les sexes a surtout été constatée de 1976 à 1995, principalement en raison de l’augmentation du revenu personnel moyen des femmes, note l’agence. Depuis, la disparité du revenu personnel moyen entre les sexes est demeurée relativement stable.

Pendant cette période de 40 ans, la majeure partie de la croissance du revenu personnel chez les femmes était attribuable à leurs gains d’emploi, souligne Statistique Canada. Les Canadiennes ont ainsi connu une hausse de 59% de leurs gains d’emploi, et cette augmentation a atteint 81% chez les femmes de 25 à 54 ans.

Au cours de la même période, les gains d’emploi ont diminué de 8% pour l’ensemble des hommes, et de 5% pour les 25-54 ans.

De la même façon, la part du revenu familial provenant de l’emploi d’une femme âgée de 25 à 54 ans a augmenté de 22 points de pourcentage de 1976 à 2015, pour atteindre 47%. Les femmes ramènent donc à la maison près de la moitié du revenu familial, comparativement au quart il y a 40 ans.

«Au fur et à mesure que la participation des femmes à la population active a augmenté, il en a été de même pour leur propre bien-être économique et celui de leur famille», résume Statistique Canada. «Le revenu personnel des femmes s’est accru, principalement en raison de leurs gains d’emploi, et celui-ci constitue maintenant une part plus importante du revenu familial.»

Par contre, Statistique Canada souligne que le type de famille est un déterminant important du bien-être économique des femmes. «Les femmes ont tendance à être économiquement vulnérables à l’extérieur du mariage et de l’union libre, en particulier lorsque ces relations ont pris fin», note-t-on.

Ainsi, le revenu moyen des mères seules en 2015 était de 53 800$, soit 27 900$ de moins que celui des pères seuls (81 700$). De même, le revenu moyen des femmes célibataires sans enfants était inférieur de 8700$ au revenu moyen des hommes seuls (36 600$ contre 45 300$).