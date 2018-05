TORONTO — Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, samedi, aura une touche enfantine canadienne: les trois enfants de Ben et Jessica Mulroney feront partie de la procession nuptiale.

La petite Ivy Mulroney, âgée de quatre ans, fera partie des demoiselles d’honneur alors que les jumeaux Brian et John, âgés de sept ans, seront parmi les petits pages, a annoncé mercredi le palais de Kensington.

Au total, ce sont six demoiselles d’honneur et quatre petits pages qui vont composer le cortège nuptial pour la célébration au château de Windsor. Les autres enfants choisis sont les deux aînés du prince William, George et Charlotte, ainsi que les filleuls des futurs époux.

Il est connu que le couple Mulroney entretient des liens d’amitié avec Harry et Meghan. La famille habite Toronto, où Jessica Mulroney travaille comme styliste et stratège en marketing alors que Ben Mulroney anime les émissions «Your Morning» et «Etalk» sur la chaîne CTV.

Ben Mulroney est aussi le fils de l’ex-premier ministre du Canada Brian Mulroney.

Selon l’auteure de la biographie «Harry: Life, Loss and Love», Katie Nicholl, le rôle joué par Jessica Mulroney dans les coulisses de l’organisation du mariage serait assez important.

«Elle s’est apparemment déplacée plusieurs fois pour voir la robe. Elle était présente pour le premier et pour le dernier essayage de la robe. Je pense qu’elle a beaucoup aidé Meghan à tout coordonner pour la réception et elle a probablement contribué à choisir les vêtements que vont porter les membres du cortège aussi», a mentionné Mme Nicholl.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire de presse du prince Harry, Jason Knauf, avait révélé que les demoiselles d’honneur et les petits pages seraient tous des enfants.

Une pratique «assez traditionnelle», selon Mme Nicholl, citant notamment le mariage de Pippa Middleton, la soeur de la duchesse de Cambridge.

«C’est un peu risqué, parce que ce sont évidemment de très jeunes enfants. Le plus jeune n’a que deux ans et le plus vieux a sept ans, alors il y a bien sûr une possibilité que cela vire au chaos», a-t-elle observé en entrevue téléphonique depuis Londres.

L’experte de la royauté croit que ce sera le rôle de Jessica Mulroney de s’assurer que les enfants demeurent disciplinés. «Il va y avoir plusieurs répétitions à la chapelle afin de s’assurer que tous les enfants sachent exactement ce qu’ils doivent faire», ajoute l’auteure.

Ces enfants pourraient aussi créer des moments inoubliables au cours de cette journée, rappelle Katie Nicholl. Lors du mariage du prince William, la petite bouquetière Grace Van Cutsem a fait l’objet d’une photographie mémorable lorsqu’elle a couvert ses oreilles de ses deux mains au moment où les époux ont échangé leur tout premier baiser en public.

«Je pense qu’ils vont insuffler une dose de charme dans cette grande journée et l’un d’entre eux risque probablement de voler la vedette à la mariée — ce pourrait bien être la princesse Charlotte», prédit Mme Nicholl.