MONTRÉAL — Le Tribunal des droits de la personne vient de conclure que l’Aluminerie de Bécancour a fait de la discrimination en payant ses travailleurs étudiants à un taux moindre que ses autres travailleurs. Il condamne notamment ABI à verser à chacun 1000 $ à titre de dommages moraux.

De plus, ABI devra verser à chacun, à titre de dommages matériels, une somme pour compenser les pertes de salaire subies au fil des ans. Et la période de compensation remonte à 2008 pour 45 étudiants, à 2009 pour un étudiant, à 2013 pour 68 étudiants et à 2014 pour 117 étudiants.

Selon le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qui représente les 1030 travailleurs d’ABI qui ont été mis en lock-out le 11 janvier dernier, l’écart de salaire pouvait parfois atteindre 30 pour cent.

De plus, le Tribunal ordonne de modifier la convention collective afin d’éliminer la clause qui prévoit une distinction salariale fondée sur le statut d’étudiant. La convention devra être modifiée afin de la rendre conforme à la Charte des droits et liberté de la personne qui prévoit un salaire égal pour un travail équivalent.

L’Aluminerie de Bécancour avait soutenu que le salaire moindre qu’elle payait aux étudiants n’était pas discriminatoire parce que le travail qu’ils effectuaient différait de celui des travailleurs qui ont un statut d’employé régulier ou occasionnel.

ABI avait aussi demandé à ce que le syndicat soit tenu solidairement responsable des indemnités à payer, si le Tribunal devait décider qu’il y avait des indemnités à payer, puisque le taux horaire moindre était prévu dans la convention collective.