QUÉBEC — À quelques mois de la campagne électorale, tous les partis devraient appuyer l’ouverture massive de places en Centres de la petite enfance (CPE), un «joyau» qui fait l’envie de par le monde.

C’est ce que plaide l’économiste et chercheur Pierre Fortin. Le système actuel mis en place par le gouvernement Couillard favorise le réseau privé et défavorise les enfants, conclut-il, dans une entrevue réalisée au cours des dernières semaines avec La Presse canadienne et diffusée mercredi.

Cela coïncide avec la parution cette semaine d’une étude de l’Observatoire des tout petits. On apprend que près d’un enfant sur quatre fréquente un milieu de piètre qualité. Par contre, on apprend que les CPE offrent de loin la meilleure qualité dans tous les types de services à la petite enfance au Québec.

Or il y a 38 000 personnes qui attendent d’avoir une place en CPE ou en service subventionné actuellement au Québec, a rappelé l’opposition péquiste.

Selon M. Fortin, il y a clairement un système à deux vitesses au Québec. Le régime de crédits d’impôt remboursables pour frais de garde instauré par les libéraux permet au gouvernement d’économiser sur le coût des services de garde en poussant les parents vers les garderies privées, mais au détriment du développement des enfants, leur santé, leur apprentissage, leur autonomie, leur comportement, a tranché l’économiste.

À ses yeux, l’objectif ne devrait pas être de mettre de l’argent dans les poches du ministre des Finances, Carlos Leitao, car c’est l’avenir des enfants du Québec qui est en cause.

C’est un faux «libre choix» qu’on laisse aux parents, estime-t-il, parce qu’ils sont pris à la gorge et veulent payer le moins cher possible, alors ils ne peuvent pas tenir compte de la qualité des soins, même s’ils en sont conscients.

Il réclame un engagement clair de toutes les formations, la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral (PLQ) et le Parti québécois (PQ), pour que le développement des enfants soit pris en charge par tous les élus, peu importe les partis.

Jusqu’à maintenant, il n’y a que le PQ qui s’est clairement engagé en faveur d’un développement accéléré des CPE, et même d’un moratoire sur les garderies privées non subventionnées. Le parti de Jean-François Lisée propose un retour au tarif universel de 8,05 $ par jour, 4 $ pour le deuxième enfant et gratuité pour le troisième et le reste de la fratrie.