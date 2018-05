DRUMMONDVILLE, Qc — Le Parti québécois se targue maintenant d’être doté de la «Force bleue», de nouveaux moyens technologiques qui lui permettront remporter des «luttes serrées» dans certaines circonscriptions et ultimement les élections du 1er octobre.

«On va l’emporter dans les circonscriptions qui vont faire la différence le 1er octobre prochain, ça veut dire qu’on va gagner dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, dans Prévost, dans Abitibi-Est, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, dans Borduas: toutes les luttes serrées, on va les gagner ensemble», a déclaré le vice-président de l’exécutif national à l’organisation, Marc Desnoyers.

Il effectuait alors une présentation sommaire devant plus de 500 militants réunis en conseil national samedi à Drummondville.

Tous les partis sont équipés d’outils technologiques en cette ère de réseaux sociaux, mais le PQ se dit convaincu d’avoir la meilleure «machine de guerre» qui fera pencher l’issue du scrutin en sa faveur.

Le parti souverainiste stagne à environ 20 pour cent ans les sondages, derrière la Coalition avenir Québec et le Parti libéral, mais il pense pouvoir renverser la vapeur dans les prochains mois.

Car la «Force bleue» se démarque des autres, selon M. Desnoyers: c’est un «système intégré qui réunit l’ensemble des outils, qui permet d’en faire beaucoup plus».

Il comporte entre autres un système de «cartographie intelligente», pour «quadriller les comtés, villages, quartiers, pour maximiser le temps passé par les équipes locales et les candidats, mieux cibler les endroits les plus payants en votes et simplifier la sortie du vote», a-t-il expliqué.

Certains outils étaient déjà en vigueur depuis quelques mois, pour identifier des électeurs, mais de nouveaux volets ont été lancés samedi.

Il n’a pas été possible de connaître l’ampleur des sommes qui ont été investies pour la mise en place de ces outils.