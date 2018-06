LONGUEUIL, Qc — Une quatrième présumée victime d’un prédateur qui aurait récemment effectué des tentatives d’enlèvement à Brossard, sur la rive sud de Montréal, s’est manifestée jeudi soir au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Cette jeune femme a dit avoir été la cible du présumé ravisseur le 5 juin dernier.

La police de Longueuil a mis en place jeudi un poste de commandement de 17h à 21h à l’intersection du boulevard de Rome et de la rue Saguenay, à Brossard, afin de recueillir des indices de gens qui auraient pu être témoins des trois tentatives d’enlèvement précédentes survenues le jeudi 17 mai et le jeudi 31 mai derniers.

Une quinzaine de personnes se seraient présentées au poste de commandement.

Plus tôt en journée, jeudi, les autorités avaient décrit le suspect: un homme à la peau blanche, âgé entre 25 et 35 ans, de taille et de poids moyens (environ 1,75 m et 75 kg). Il avait des cheveux bruns ainsi qu’une barbe de quelques jours. Au moment des incidents, il portait un pantalon de jogging gris, un t-shirt de sport bleu pâle muni d’un logo sur la poitrine et quelque chose sur la tête.

Le véhicule utilisé était une fourgonnette Dodge Caravan récente de couleur gris-argent aux vitres arrières teintées.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil rappelle aux gens qu’ils peuvent aussi demeurer anonymes en composant le 450-463-7211.