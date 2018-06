OTTAWA — On saura mardi au plus tôt ce que le gouvernement Trudeau fera des amendements qu’ont ajoutés les sénateurs au projet de loi sur la légalisation du cannabis.

Le texte de C-45 est de retour aux Communes après le vote en troisième lecture au Sénat, jeudi soir. À leur arrivée aux Communes vendredi matin, les ministres de la Santé et de la Justice ont promis de passer le week-end à disséquer la quarantaine d’amendements. La leader parlementaire du gouvernement ne prévoit pas pouvoir déposer un avis de motion de débat sur ce texte avant lundi soir.

Un amendement est particulièrement surveillé par Québec: celui qui reconnait le droit aux provinces d’interdire la culture à domicile même si la loi fédérale la permettra.

Dans un communiqué envoyé tard jeudi, après le vote des sénateurs, le ministre québécois Jean-Marc Fournier a refait l’argument pour appuyer cet amendement.

«Ottawa a l’occasion, en acceptant l’amendement proposé aujourd’hui par le Sénat, de dissiper la confusion entourant cette question et d’éviter aux Canadiennes et aux Canadiens d’avoir à assumer des recours juridiques coûteux et inutiles», écrit-il dans ce texte cosigné par son homologue du Manitoba.

Vendredi matin, les ministres fédérales Ginette Petitpas Taylor et Jody Wilson-Raybould ont refusé de dire ce qu’elles feront de cet amendement.

«Ce que nous dirons, c’est que notre message a été clair», a répondu la ministre de la Justice Wilson-Raybould lorsqu’on l’a questionnée sur la culture à domicile. «Après avoir dit ça, bien sûr que nous allons considérer chacun des amendements que les sénateurs nous ont envoyés. Et nous aurons plus à en dire la semaine prochaine», s’est-elle contentée d’ajouter.

Jeudi soir, des sénateurs menaçaient de résister tout l’été s’il le faut et de renvoyer C-45 aux Communes tant que cet amendement-là ne sera pas accepté. «C’est certainement un amendement pour lequel nous serions prêts à discuter encore longtemps. Et l’été, pour nous, ne serait pas un obstacle», prévenait la sénatrice indépendante Raymonde Saint-Germain jeudi, faisant écho aux sentiments de plusieurs de ses collègues toute couleur politique confondue.