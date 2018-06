TORONTO — Le détaillant Ikea promet d’éliminer tous les produits en plastique à usage unique de sa gamme d’articles pour la maison d’ici le début de 2020.

La division canadienne du géant de l’ameublement a précisé que sa décision touchait les pailles, les assiettes, les verres, les sacs de congélation, des sacs à déchets, ainsi que les assiettes et les verres en papier recouverts d’un film de plastique.

Selon l’entreprise, cette décision s’inscrit dans le cadre de son engagement mondial envers l’environnement. Ikea cherche notamment à concevoir de nouvelles façons de travailler avec des matériaux renouvelables et recyclés et à prolonger la durée de vie des produits et des matériaux.

Le groupe Ikea affirme qu’il éliminera également, d’ici la fin 2019, les articles composés de plastique à usage unique utilisés dans ses restaurants, bistrots et cafés destinés aux clients et aux employés d’ici la fin de 2019.

Ikea compte 13 magasins au Canada et prévoit en ouvrir deux nouveaux, à Québec et à London, en Ontario.