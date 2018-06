MONTRÉAL — Le nombre d’infirmières continue de croître au pays, mais moins qu’avant. En fait, le taux de croissance du personnel infirmier au Canada est à son plus bas depuis 10 ans.

Entre 2016 et 2017, le personnel infirmier a augmenté de 0,7 pour cent au Canada, alors que la croissance atteignait 1,3 à 2,8 pour cent durant la dernière décennie, révèle l’Institut canadien d’information sur la santé, dans l’étude qu’il a publiée jeudi sur la question.

Au Québec, bonne nouvelle: le nombre d’infirmières à temps plein a légèrement crû, entre 2016 et 2017, passant de 52,6 à 54 pour cent, mais il reste sous le niveau canadien, qui est de 57 pour cent du personnel infirmier à temps plein en 2017.

La création de postes à temps plein est l’une des revendications de la grande organisation syndicale des infirmières et infirmières auxiliaires, la Fédération interprofessionnelle de la santé, afin de stabiliser les équipes de soins, de rendre la profession plus attrayante et d’offrir de meilleurs soins.