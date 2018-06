MONTRÉAL — Un adolescent soupçonné d’avoir participé à la raclée qui a été servie à un autre adolescent en début de soirée, vendredi dernier, dans un parc de Trois-Rivières, a été arrêté dimanche soir.

Une comparution devrait avoir lieu plus tard lundi devant un tribunal de la Chambre de la jeunesse au Palais de justice de Trois-Rivières.

Des accusations de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de vol de moins de 5000 $ devraient être portées contre le suspect, rapporte le sergent Luc Mongrain, responsable des relations publiques pour la police de Trois-Rivières.

Jérémy Courchesne, âgé de 16 ans, a été violemment frappé au visage lors d’une agression survenue au parc portuaire de Trois-Rivières qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Il a subi plusieurs fractures et au moins une intervention chirurgicale et aux dernières nouvelles, son congé de l’hôpital ne lui avait pas encore été accordé.

Le suspect se serait emparé du portefeuille et du téléphone cellulaire de la victime.

L’adolescent de Trois-Rivières a raconté à des médias d’information qu’il était assis sur un banc lorsqu’un jeune homme est venu lui demander de se battre avec lui.

Il aurait refusé, soutenant que l’autre garçon ne lui avait rien fait et qu’il ne le connaissait pas.

Jérémy Courchesne a signalé que plusieurs autres jeunes ont alors commencé à l’insulter et à le frapper. Il a dit avoir perdu connaissance.

Il a ajouté qu’après avoir repris conscience, il a été ignoré pendant une quinzaine de minutes par des passants à qui il avait demandé de l’aide.

Luc Mongrain mentionne qu’une perquisition a été menée au domicile du suspect dimanche, ce qui a mené à son arrestation en début de soirée.