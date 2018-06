Les conservateurs fédéraux s’emparent de Chicoutimi-Le Fjord.

Après avoir vu les chefs défiler dans la région ces derniers jours, les électeurs ont fait le choix du candidat conservateur Richard Martel lors de l’élection partielle tenue lundi.

Aux élections générales de 2015, le Parti libéral l’avait emporté de justesse devant le Nouveau Parti démocratique (NPD), et le Parti conservateur était loin derrière au quatrième rang.

Avec 145 bureaux de scrutin dépouillés sur 188, Richard Martel, ancien entraîneur de l’équipe de hockey junior des Saguenéens de Chicoutimi, obtient 52,8 pour cent des voix, devant la libérale Lina Boivin, qui est créditée de 29 pour cent des voix.

Éric Dubois, du Nouveau Parti démocratique (NPD), est loin derrière les deux figures de tête, à 8,7 pour cent des voix, suivi par Catherine Bouchard-Tremblay, du Bloc québécois, à 5,7 pour cent. Lynda Youde, du Parti vert, obtiendrait 3,3 pour cent des voix.

«Il y a six mois, j’ai pris la décision de servir les gens d’ici, parce que c’est ça un bon député, et c’est ça que les citoyens de Chicoutimi—Le Fjord méritent», a déclaré M. Martel devant ses partisans à la suite de sa victoire.

«J’ai rencontré des gens merveilleux sur mon passage, des entrepreneurs déterminés, des organismes dévoués, des citoyens de tous les milieux que j’ai écoutés. Soyez pas inquiets, je vais livrer la marchandise», a-t-il ajouté.

Guy Caron, chef parlementaire du Nouveau Parti démocratique (NPD), affirmait lors d’une mêlée de presse, plus tôt lundi à Ottawa, que son parti avait confiance de «faire mentir les sondages».

En 2015 dans Chicoutimi-Le Fjord, le NPD avait réussi à se hisser au deuxième rang derrière les libéraux.

La circonscription était vacante depuis la démission de l’ex-député libéral Denis Lemieux. Il en avait fait l’annonce en novembre en citant des raisons familiales.

M. Lemieux l’avait emporté en 2015 avec 31,1 pour cent des voix, contre 29,7 pour cent pour son adversaire néo-démocrate. Le Bloc québécois était arrivé en troisième position avec 20,5 pour cent des suffrages exprimés, suivi du Parti conservateur avec 16,6 pour cent.

Plus tôt lundi, M. Caron disait ne pas percevoir de nervosité dans les rangs du NPD.

«Je sens de l’espoir. On espère que le plus de gens possible vont aller voter. Je pense qu’on a mené une très, très bonne campagne. Je connais le candidat, Éric Dubois, depuis 2004. Un excellent candidat, qui est très connu dans sa région. Mais une élection partielle, c’est toujours une « bibitte » un peu spéciale, (…) il y a beaucoup de « focus » qui est mis sur les personnalités locales, il y a beaucoup de conditions différentes que lors d’une élection générale», a-t-il fait valoir.

Le premier ministre libéral Justin Trudeau, le chef conservateur Andrew Scheer, le leader néo-démocrate Jagmeet Singh, le président du Bloc québécois, Mario Beaulieu, et la chef du Parti vert du Canada Elizabeth May se sont tous rendus dans la région dans la dernière semaine pour faire campagne.

Lundi, à son entrée aux Communes avant la période de questions à Ottawa, le député libéral de Saint-Maurice—Champlain et ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a dit voir un choix «clair pour les gens de Chicoutimi».

«Un vote pour l’équipe Trudeau, c’est un vote pour la classe moyenne, (…) c’est un vote pour garder des emplois fédéraux en région, on sait qu’on a un grand centre fiscal à Jonquière, et moi je vous dirais que c’est un vote pour la gestion de l’offre. On est le seul parti qui a une position très claire sur la gestion de l’offre, on peut pas dire la même chose des autres partis fédéraux ici à Ottawa. Les gens qui nous regardent, s’ils votent dans leurs intérêts, ils savent qu’il faut qu’ils votent évidemment pour l’équipe Trudeau», a dit M. Champagne.

«On parle pas de sports, on parle de défendre les intérêts des gens de la classe moyenne», a-t-il ajouté, faisant référence au candidat conservateur et ancien entraîneur de l’équipe de hockey junior des Saguenéens de Chicoutimi.