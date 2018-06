OTTAWA — Près de 300 professeurs d’université des quatre coins du Canada demandent à Justin Trudeau de tenir sa parole et de s’assurer qu’il y aura bel et bien enquête indépendante sur l’«usage indiscriminé de la force» par l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Deux élus libéraux ont remis en mains propres au premier ministre, mercredi, une lettre ouverte dans laquelle les signataires expriment leur indignation face aux violences à la frontière, qui ont culminé en mai dernier, le jour du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.

«Le massacre du lundi 14 mai a été le point culminant d’une politique systémique initiée par Israël pour tuer et réprimer des manifestants civils non armés qui ne représentaient aucune menace pour les forces israéliennes stationnées le long du mur», est-il écrit dans la missive.

Les 280 signataires de la lettre rappellent à Justin Trudeau la déclaration qu’il a faite deux jours après ce carnage, lors duquel les tireurs d’élite de l’armée israélienne ont fait plus de 100 victimes, dont une dizaine d’enfants.

Ils le félicitent d’avoir affirmé que «l’emploi présumé d’une force excessive et de munitions réelles» était «inexcusable» et de s’être ainsi «distingué des autres leaders» en ayant «le courage d’exprimer des convictions éthiques».

Les universitaires reviennent par ailleurs sur un autre passage du communiqué publié le 16 mai dernier: celui où le premier ministre canadien réclame «qu’une enquête indépendante soit réalisée immédiatement» sur ces événements.

«Nous vous exhortons, monsieur le premier ministre, à respecter votre parole, tranchent-ils. Il est temps pour nous, comme nation, d’élever notre voix et de se tenir debout pour les droits des Palestiniens, dont on les a privés par la force.»

«Il est temps pour la communauté internationale de se mobiliser et demander qu’Israël lève son blocus sur Gaza et se conforme à toutes les résolutions des Nations unies en lien avec Gaza et sa population», plaident les signataires.

L’enquête sur Gaza

Quelques jours après les événements, le Canada avait dit non à une résolution présentée au Conseil du droit de l’homme des Nations unies qui proposait l’envoi d’une équipe d’experts internationaux pour enquêter sur les violences du 14 mai dans la bande de Gaza.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait justifié cette opposition en expliquant que la résolution était clairement biaisée et que la politique du Canada était «de ne pas appuyer des résolutions qui isolent injustement Israël».

L’un des signataires de la lettre remise mercredi au premier ministre, Rémi Bachand, qui est professeur de droit à l’Université du Québec à Montréal, juge que la politique étrangère du Canada dans le dossier du conflit israélo-palestinien manque d’impartialité.

Il dit avoir posé le geste «assez rare» de signer une lettre ouverte pour plaider en faveur d’une position «beaucoup plus équilibrée», et demander qu’Ottawa «soit beaucoup plus fort dans son discours (…) dans les cas où il y a des violations du droit humanitaire».