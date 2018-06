LAVAL, Qc — La Couronne réclame que l’ex-entrepreneur Tony Accurso soit placé en détention.

Lors des audiences sur peine jeudi, au Palais de justice de Laval, la Couronne a suggéré 5 ans d’incarcération pour les chefs de fraude et de complot pour fraude et de 3 ans pour le chef de complot pour corruption et abus de confiance et celui de corruption et celui d’abus de confiance.

Le ministère public demande aussi que M. Accurso soit condamné à verser à la Ville de Laval un dédommagement de 1,6 million $, soit l’équivalent de la ristourne de 2 pour cent des contrats versée à l’ex-maire Gilles Vaillancourt entre 1996 à 2010.

Le juge James Brunton s’est toutefois interrogé d’emblée sur ces suggestions, en soulevant le cas de l’entrepreneur René Mergl, qui a plaidé coupable dans le même dossier et écopé d’une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme.

Le magistrat a rappelé que M. Mergl avait joué un rôle très important en assumant la coordination de la collusion à une certaine époque.

«Aller de 18 mois à cinq ans, est-ce que la Cour peut faire ça en respectant le principe de proportionnalité et de parité (des peines) », a demandé le juge au procureur de la Couronne, Me Richard Rougeau.

Ce dernier s’est dit «conscient et concerné par l’intervention du tribunal», mais a insisté sur le fait que les entreprises de Tony Accurso représentaient 25 pour cent des contrats octroyés durant la période de la commission de ses crimes.

Me Rougeau a aussi justifié l’importance de la peine réclamée par le fait que le gouvernement fédéral avait alourdi en 2004 la peine maximale pour fraude, la faisant passer de 10 ans à 15 ans.

Là encore, le juge Brunton a eu du mal à accepter cet argument, faisant valoir que de tenir compte d’une modification législative survenue en 2004 pour une infraction commise de 1996 à 2010 allait à l’encontre de la Charte des droits et libertés: «Si je fais ça, je brime le droit de M. Accurso de bénéficier de la peine la plus clémente.» Quoi qu’il en soit, la Couronne a clairement indiqué qu’elle souhaitait une peine d’emprisonnement ferme, soulignant que les demandes de 3 à 5 ans visent l’incarcération en pénitencier «ce qui exclut une sentence à purger dans la communauté.»