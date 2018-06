MONTRÉAL — Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) met en place sa brigade vouée à la vérification des avertisseurs de fumée.

Cette équipe composée d’une quarantaine d’étudiants en sécurité incendie fera du porte-à-porte tout l’été, jusqu’en septembre, pour vérifier les avertisseurs de fumée des citoyens.

Pour une neuvième année, la brigade a pour mission de sensibiliser la population à l’importance de l’avertisseur de fumée et à son bon fonctionnement.

En plus de l’avertisseur de fumée, les brigadiers sensibiliseront la population aux deux causes les plus fréquentes d’incendie: les feux de cuisson et les articles de fumeur.

Alex Norris, conseiller associé de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, affirme que l’avertisseur de fumée est l’outil le plus efficace pour aviser rapidement les gens lors d’un feu et ainsi sauver leur vie.

Le Service de sécurité incendie de Montréal profitera du grand déménagement du 1er juillet pour rappeler l’importance de vérifier l’avertisseur dans une nouvelle demeure.