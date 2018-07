Les restaurants St-Hubert, comme tous ceux appartenant à leur propriétaire, le groupe RECIPE Unlimited Corporation, élimineront les pailles de plastique de leurs établissements, a annoncé la chaîne mercredi.

C’est à partir d’août que les restaurants retireront progressivement les pailles en plastique au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Les franchises Harvey’s, The Keg, Swiss Chalet et East Side Mario’s feront de même.

«Notre objectif est d’offrir uniquement des pailles en papier d’ici la fin mars 2019, et ce, seulement sur demande », a indiqué le président du Groupe St-Hubert, Pierre Rivard, dans un communiqué.

Celui-ci a jouté qu’il ne s’agit que d’une étape dans l’élimination de tous les articles en plastique jetables chez St-Hubert.