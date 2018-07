MONTRÉAL — L’aide apportée par les entreprises aux organismes caritatifs et communautaires s’avère de plus en plus importante en raison d’un certain désengagement des gouvernements.

De plus, les dons de la population sont souvent insuffisants pour subvenir à leurs besoins.

Ainsi, au cours des derniers jours, de nombreux événements spéciaux ont permis d’amasser des milliers de dollars qui seront versés à plusieurs organismes.

L’entreprise Hamster a notamment tenu un tournoi de golf dans la Vallée du Richelieu, qui a recueilli plus de 100 000 $. La Fondation Maman Dion et la Fondation Mira bénéficieront à parts égales de cette somme.

La Fondation Air Canada, également dans le cadre d’un tournoi de golf à L’Ile-Bizard, à l’ouest de Montréal, a de son coté amassé un million $ au profit d’organismes qui viennent en aide aux enfants.

La 8e édition du Grand Tour BN, de la Banque Nationale du Canada, tenue le week-end dernier, a permis de recueillir 170 000 $ pour des organismes jeunesse de la Montérégie.

Par ailleurs, les Chevaliers de Colomb ont choisi d’aider la cause des maladies respiratoires. Lors de leur récent congrès à Sainte-Anne-de-Beaupré, l’Association pulmonaire du Québec a officiellement été présentée aux membres du groupe comme étant l’organisme partenaire choisi pour les deux prochaines années.