Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Sécurité frontalière

Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, et Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, font lundi un point de presse au sujet de questions frontalières.

Crimes non fondés

Statistique Canada dévoile lundi des données sur les affaires criminelles non fondées et les crimes déclarés par la police incluant l’indice de gravité de la criminalité dans les statistiques sur la criminalité de 2017.

Trois ministres au Mexique

Tandis que plane la possibilité que les États-Unis et le Mexique concluent une entente de libre-échange bilatéral, trois ministres canadiens, et pas des moindres, Chrystia Freeland (Affaires étrangères), Bill Morneau (Finances) et Jim Carr (de la Diversification du commerce international) se rendent dans la capitale mexicaine pour y rencontrer mercredi le président nouvellement élu Andrés Manuel Lopez Obrador.

Assemblée des Premières Nations

L’Assemblée des Premières Nations tient de mardi à jeudi sa 39e assemblée générale au cours de laquelle se déroulera l’élection du prochain chef national. L’actuel leader, Perry Bellegarde, est candidat à sa réélection. Il doit affronter quatre adversaires: Russell Diabo, Sheila North, Miles Richardson et Katherine Whitecloud. Le nom du gagnant sera dévoilé mercredi.

SCHL

La Société canadienne d’hypothèques et de logements dévoile jeudi son évaluation du marché de l’habitation au pays et son bulletin mensuel d’information sur le logement.

Festival des films de Toronto

Le Festival international des films de Toronto annonce mardi les premiers éléments de sa programmation.