TORONTO — La police de Toronto met la population en garde contre la vente dans les rues du centre-ville de puissants narcotiques après que sept décès imputables à des surdoses de drogue aient été relevés depuis le 2 août dernier.

La police croit que les victimes ont consommé une drogue provenant de lots de fentanyl ou de carfentanil.

Le fentanyl est un analgésique 100 fois plus puissant que la morphine. Le carfentanil est encore plus dévastateur pour l’humain; cet opioïde a d’abord été développé par des vétérinaires qui s’en servent comme sédatif pour les éléphants et autres grands animaux.

Les autorités fédérales de santé publique affirment qu’au cours du premier semestre de l’année dernière, plus de 1460 Canadiens ont péri d’une surdose d’opioïdes.

La mise en garde de la police survient quelques heures après que le gouvernement de l’Ontario ait décidé d’attendre au mois prochain avant d’annoncer s’il autorisera ou non l’ouverture prévue de trois sites de prévention d’abus des drogues.