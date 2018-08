Deux membres des Hells Angels ont été arrêtés dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau de distribution de stupéfiants dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Parmi les individus arrêtés par l’Escouade régionale mixte du Saguenay figure la tête dirigeante du réseau, Bernard Plourde, âgé de 55 ans, de Laterrière, qui est un membre en règle des Hells Angels de Trois-Rivières. Il fait face, notamment, à des accusations de complot, de trafic de drogue et gangstérisme. Une perquisition a été menée à sa résidence et ses véhicules ont été saisis.

Un autre membre des Hells Angels, Jean-François Bergeron, de Desbiens, a été épinglé, de même que deux autres individus. Il s’agit de Marc Gagnon, 46 ans, de Laterrière, et Simon Frenette, de Québec.

L’opération qui a mené à leur arrestation s’inscrivait dans le cadre de la deuxième phase du projet Nocif visant à démanteler ce réseau et à amener ses membres devant les tribunaux. En novembre dernier, les policiers avaient effectué 24 arrestations dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Montréal et de la Montérégie, en plus de saisir des stupéfiants et de l’argent.