QUÉBEC — L’ancien premier ministre Jean Charest juge que la saga entourant le départ du député libéral François Ouimet «laisse une impression qu’il y a de l’improvisation».

François Ouimet a récemment été écarté par le Parti libéral du Québec, au profit de l’ex-joueur de hockey Enrico Ciccone, qui se présentera dans la circonscription de Marquette, un château fort libéral.

Lundi midi, au micro de Nathalie Normandeau, son ancienne vice-première ministre, M. Charest a déclaré qu’il était «étonnant» qu’un député «très efficace» se fasse montrer la sortie.

Sur les ondes du BLVD 102,1, l’ex-premier ministre libéral a souligné que François Ouimet était «apprécié par son comté» et qu’il «livrait» la marchandise.

Selon lui, la controverse «n’aide pas» les libéraux à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale.

Pendant son entrevue avec Mme Normandeau, M. Charest a aussi critiqué le «magasinage» des candidats et des partis.

«C’est comme si tout était interchangeable», a-t-il soutenu.

«À l’époque où moi j’étais plus actif, et que vous étiez avec moi Nathalie, on adhérait à un parti parce qu’il y avait au point de départ, des principes, des valeurs, des convictions profondes, et là partir de là, on décidait d’y aller», a-t-il ajouté.