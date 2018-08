TORONTO — Le conseil municipal de Toronto a voté lundi pour lancer une contestation judiciaire de la décision du gouvernement provincial de réduire le nombre de conseillers.

La loi — connue sous le nom de projet de loi 5 — a été adoptée la semaine dernière et harmonise la carte des quartiers de Toronto avec les circonscriptions fédérales, réduisant le nombre de conseillers municipaux de 47 à 25 avant les élections municipales de l’automne.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré que cette mesure aiderait le conseil à prendre des décisions et à fournir des services «de manière plus efficace et efficiente» et à économiser 25 millions $ sur quatre ans de l’argent des contribuables.

Le conseil de Toronto a voté à 27 contre 15 pour contester la législation du gouvernement progressiste-conservateur, qui annule également les élections prévues pour le poste de chef de conseil dans les municipalités régionales de Muskoka, Peel, York et Niagara. Le chef de conseil de chaque région sera plutôt désigné.

Au moment où le conseil de Toronto débattait de la question, M. Ford a dit aux politiciens d’autres municipalités de la province qu’il n’avait pas l’intention de réduire la taille de leurs gouvernements locaux.

S’exprimant lundi lors de la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario, M. Ford a dit qu’il se faisait demander si la province allait réduire la taille des autres conseils municipaux.

«Non, nous n’avons pas — je le répète — nous n’avons pas de plans de législation similaire dans un proche avenir», a déclaré le premier ministre à la réunion à Ottawa.

M. Ford, un ancien conseiller municipal de Toronto et candidat défait à la mairie, a affirmé que son expérience en politique urbaine lui avait permis de mieux comprendre les problèmes du gouvernement de la municipalité, notant que ses défis différaient de ceux des autres municipalités de l’Ontario.

«Je dirais que bon nombre des problèmes de Toronto sont particuliers à Toronto», a-t-il déclaré.

Le maire de Toronto, John Tory, a affirmé que le calendrier de la législation provinciale — à venir avant les élections municipales du 22 octobre — mettait la ville dans une situation sans précédent.

«Le processus par lequel ce changement monumental a été effectué est erroné et inacceptable», a-t-il déclaré. «Il est de notre devoir de représenter la population de Toronto et les intérêts supérieurs de cette ville en tout temps — et de clarifier notre position lorsque nous ne croyons pas que les actions des autres ordres de gouvernement sont dans le meilleur intérêt de notre ville.»

Il a laissé entendre lors de la réunion qu’une contestation judiciaire, peu importe le résultat, pourrait aider à définir les limites de la capacité de la province à légiférer sur des questions touchant Toronto et les «principes démocratiques constitutionnels».

Le conseiller Joe Cressy a soutenu que permettre à la décision provinciale de ne pas être contestée créerait un dangereux précédent et a suggéré que les motivations de Doug Ford étaient plus personnelles que politiques.

«C’est vindicatif, c’est une mauvaise politique — c’est parce qu’il n’est rien de plus qu’un mauvais perdant», a soutenu le conseiller.