WASHINGTON — Les États-Unis vont imposer des droits antidumping préliminaires sur des tuyaux soudés à grand diamètre en provenance du Canada et de cinq autres pays.

Le département américain du Commerce a indiqué mardi qu’il imposera une barrière tarifaire de 24,38 pour cent sur les importations canadiennes, qui ont totalisé environ 180 millions $ US en 2017.

La Chine, la Grèce, l’Inde, la Corée du Sud et la Turquie sont les autres pays visés par ces droits. Les taux varient entre 3,45 pour cent pour la Turquie et atteignent 132 pour cent pour la Chine.

Washington dit avoir déterminé que les exportateurs avaient vendu des tuyaux à un prix inférieur à leur juste valeur aux États-Unis. Les déterminations finales devraient être annoncées en novembre pour la Chine et l’inde et en janvier pour le Canada et les autres pays.

Le département du Commerce a expliqué que le droit commercial figurait parmi les priorités de l’administration Trump, soulignant que 120 nouvelles enquêtes avaient été mises de l’avant depuis l’arrivée du président à la Maison-Blanche.

C’est deux fois plus comparativement à l’administration précédente.