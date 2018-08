QUÉBEC — La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les associations d’employeurs et de travailleurs à soumettre des projets dans le cadre du Programme visant à contrer le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail.

Une association pourra recevoir jusqu’à 90 000 $ pour réaliser son projet si celui-ci est retenu. L’enveloppe totale de l’initiative est de 6 millions $.

Les soumissions de projets doivent être faites avant le 5 octobre.

Le volet touchant le harcèlement au travail s’adresse aux associations sectorielles d’employeurs.

Quant à celui du harcèlement sexuel au travail, il cible les associations sectorielles de salariés, de travailleurs autonomes, d’artistes et de travailleurs de la culture, ainsi que les organismes communautaires dont la mission touche cette problématique.

Les associations intéressées peuvent obtenir tous les renseignements sur le site web la CNESST.