WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les États-Unis avaient conclu une «entente» commerciale avec le Mexique.

M. Trump a fait cette annonce lundi matin dans le bureau ovale, alors que le président mexicain Enrique Pena Nieto se joignait à lui au téléphone, sa voix étant retransmise par haut-parleur. Les négociateurs américains et mexicains ont travaillé pendant tout le week-end pour aplanir leurs divergences.

Le Canada, troisième partenaire de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), n’a pas participé à cette annonce. M. Trump a affirmé que les négociations avec le Canada devaient encore commencer et a appelé Ottawa à négocier de manière équitable. Le président américain a menacé de nouveau d’imposer des tarifs sur les véhicules automobiles canadiens si le pays ne se comportait pas comme il le souhaite.

M. Trump a indiqué que l’appel téléphonique avait été réalisé pour «célébrer l’entente» que les États-Unis et le Mexique ont conclue sur le commerce. Il a estimé qu’il s’agissait d’un «accord incroyable pour les deux parties».

Une fois que Washington et Mexico auront conclu un accord, le Canada reviendrait à la table pour mettre la dernière main à la nouvelle version de cet accord conclu il y a 24 ans. Mais les deux pays doivent encore dénouer des impasses majeures, y compris les plaintes des États-Unis concernant la gestion de l’offre dans le secteur laitier canadien et le mécanisme de règlement des différends.

Adam Austen, porte-parole de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a indiqué que le Canada était «encouragé par l’optimisme constant de nos partenaires de négociation». Il a soutenu que les Canadiens avaient été en contact régulier avec les négociateurs de l’ALÉNA. «Nous ne signerons un nouvel ALÉNA que s’il est bon pour le Canada et bon pour la classe moyenne», a-t-il assuré, ajoutant que «la signature du Canada était essentielle».

L’ALÉNA a réduit la plupart des barrières commerciales entre les trois voisins nord-américains. Mais le président Trump et d’autres critiques soutiennent que l’entente a encouragé les fabricants américains à se déplacer au sud de la frontière pour profiter de la main-d’oeuvre mexicaine, moins bien payée.

Les discussions en vue de réviser l’accord ont débuté il y a un an et ont été semées d’embûches. L’administration Trump souhaite notamment qu’un pourcentage plus élevé de la production automobile provienne du bloc de l’ALÉNA avant d’être admissible à l’exemption de tarifs douaniers. Les pourparlers ont également été contrecarrés par l’insistance de l’administration Trump à adopter une «clause crépusculaire», qui mettrait fin à l’ALÉNA dans cinq ans à moins que les trois pays n’acceptent de le reconduire.