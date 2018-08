Québec solidaire (QS) a annoncé mardi ses engagements en matière de transport collectif, soit l’interdiction de vendre des véhicules seulement à essence en 2030, des investissements de 7,6 G$ supplémentaires dans des infrastructures.

La formation de gauche a aussi réitéré son intention de réduire les tarifs de transport en commun de 50%.

En mai, QS avait évalué cette mesure à 428 M$ annuellement. Métro a cherché à savoir si la mesure coûterait plus cher.

Les revenus issus des entrées des usagers des principales sociétés de transport de la province équivalent à 982 M$, en divisant ces revenus par deux, on arrive plutôt à un manque à gagner de 496 M$, qui devrait être compensé par l’état pour maintenir des revenus équivalent dans le grand Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Saguenay et à Gatineau.

Ceci n’inclut donc pas une grande part du Québec, bien que le transport collectif y soit moins répandu.

Selon les spécialistes, une baisse significative du tarif aura l’effet cherché par QS, soit une hausse de l’achalandage.

Dans la capitale de l’Estonie, Tallinn, le transport public est gratuit depuis 2013. Ceci a incité 5% des automobilistes à passer au transport collectif, mais surtout un bon nombre de marcheurs (40%), selon une étude de cas.

Mais pour assurer un service à ces nouveaux usagers, des investissements importants sont nécessaires.

Une étude réalisée pour la Société de transport de Sherbrooke en 2008, afin évaluer la possibilité de rendre le service gratuit, rapporte que des petites villes comme Colomiers et Compiegne, en France n’ont pas bonifié de leur offre de services après avoir instauré la gratuité. «On a assisté à la saturation des réseaux dont l’offre était de plus en plus décalée par rapport aux besoins», souligne l’étude. Dans la seconde municipalité la fréquentation a augmenté de 150% en 8 mois.

Ainsi, pour maintenir le même niveau de service avec une baisse de 50% des tarifs, les sociétés de transport auront besoin de plus qu’une compensation gouvernementale équivalente aux revenus des tarifs perdus.

La mesure coûterait donc fort probablement plus cher que 428 M$ annuellement, si on se fie aux conclusions des experts.